Главный инфекционист США оценил вероятность локдауна из-за нового штамма коронавируса

Руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что американцы должны быть готовы бороться с распространением нового штамма коронавируса, но говорить о каких-либо ограничительных мерах еще рано.

Он отметил, что хотя штамм «омикрон» еще не обнаружили в США, он «неизбежно» окажется в стране.

«Мы все знаем, когда у вас есть вирус, который уже распространился по нескольким странам, он неизбежно будет здесь», — приводит его слова ABC News.

Согласно данным университета имени Джонса Хопкинса, на утро 28 ноября 2021 года от коронавирусной инфекции в мире скончалось 5 194 398 человек. Исследователи университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе обновили статистику смертности и заболеваний COVID-19 на 28 ноября. По вновь поступившей информации официально зарегистрирован коронавирус был у 261 026 727 человека в мире.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что новый штамм коронавируса «омикрон» отличается от других вариантов сильной усталостью.