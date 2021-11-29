На Кораблестроителей мужчина, падающий с 16-го этажа, приземлился на прохожего

На Кораблестроителей мужчина, падающий с 16-го этажа, приземлился на прохожего
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Не уточняется, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Сегодня, 29 ноября, стало известно о падении мужчины с 16-го этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. По предварительным данным, мужчина вышел на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. По неустановленным причинам он упал с большой высоты, а после приземлился на прохожего. На место происшествия выехали полицейские и карета скорой помощи.

Кажется, пострадали или, возможно, погибли сразу два мужчину. Детали инцидента пока только выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на красной ветке метро Петербурга произошел сбой движения из-за падения человека на пути.

новости СПб падение с высоты улица кораблестроителей


 

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