Петербургским студентам предложили рискнуть здоровьем за 6 тыс. и вколоть китайскую вакцину

Петербургским студентам предложили рискнуть здоровьем за 6 тыс. и вколоть китайскую вакцину
Непонятно, насколько такие испытания безопасны. Фото: pexels.com

Речь идет о препарате, который даже не зарегистрирован у себя на родине.

Санкт-Петербургские студенты рассказали о предложении стать подопытными в испытаниях китайской вакцины от коронавируса. За участие в «эксперименте» вечно голодным предложили шесть тысяч рублей. Об этом сообщает «Мойка78».

Жалобы поступили от студентов ЛГУ им. Пушкина, проживающих в Межвузовском студенческом городке. Они прислали журналистам листовку с приглашением поучаствовать в третьем этапе испытаний препарата V-01 от фармкомпании Livzon Mabpharm Inc. Отмечается, что подходят студенты, которые не привиты от коронавируса и не имеют антител.

Журналисты отыскали подтверждение того, что проведение испытаний одобрено. Упоминание об этом есть в реестре лекарств.

Студенты ЛГУ им. Пушкина попробовали выяснить в деканате, по какой причине им поступают такие предложения, но в итоге были заблокированы в мессенджере.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков не примет участия в испытании назальной вакцины от COVID-19.

вакцина испытания вакцины новости СПб студенты


 

Новости партнеров
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургским студентам предложили рискнуть здоровьем за 6 тыс. и вколоть ...
Полиция начала проверку после отправления школьника в центре Петербурга
Во Фрунзенском районе пенсионерку муж ранил ножом
На Ленсовета нашли «резиновую» квартиру: в ней проживали 37 иностранцев
Неработающий парень поджег «Волгу» в Ленобласти
Двое мошенников выманили у петербурженки 300 тыс. рублей
Полиция выясняет обстоятельства жесткого ДТП, в котором погибли четыре человека
В двух районах Петербурга дружеские посиделки закончились ножевыми ранениями