Петербургским студентам предложили рискнуть здоровьем за 6 тыс. и вколоть китайскую вакцину

Речь идет о препарате, который даже не зарегистрирован у себя на родине.

Санкт-Петербургские студенты рассказали о предложении стать подопытными в испытаниях китайской вакцины от коронавируса. За участие в «эксперименте» вечно голодным предложили шесть тысяч рублей. Об этом сообщает «Мойка78».

Жалобы поступили от студентов ЛГУ им. Пушкина, проживающих в Межвузовском студенческом городке. Они прислали журналистам листовку с приглашением поучаствовать в третьем этапе испытаний препарата V-01 от фармкомпании Livzon Mabpharm Inc. Отмечается, что подходят студенты, которые не привиты от коронавируса и не имеют антител.

Журналисты отыскали подтверждение того, что проведение испытаний одобрено. Упоминание об этом есть в реестре лекарств.

Студенты ЛГУ им. Пушкина попробовали выяснить в деканате, по какой причине им поступают такие предложения, но в итоге были заблокированы в мессенджере.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков не примет участия в испытании назальной вакцины от COVID-19.