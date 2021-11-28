Песков не примет участия в испытании назальной вакцины от COVID-19

Песков не примет участия в испытании назальной вакцины от COVID-19
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не планирует принимать участие в испытаниях назальной вакцины от ковида.

«Да я только сделал «Спутник лайт». Просто зачем?» — приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что у него высокое количество антител, и было таковым до вакцинации.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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