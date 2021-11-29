Из квартиры на Пулковской улице вынесли украшений на 2 млн рублей

Злоумышленник подобрал ключ к двери и проник в жилище женщины. Вора разыскивает полиция.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
27 ноября к оперативникам обратилась 44-летняя гражданка. Она рассказала, что из ее квартиры, расположенной на
Полиция разыскивает злоумышленника, совершившего кражу в Московском районе Пулковской улице дома №8 вынесли золотые и серебряные ювелирные изделия
Общая сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».
Начался комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержания злоумышленников.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина украл не менее 10 велосипедов.