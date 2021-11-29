Из квартиры на Пулковской улице вынесли украшений на 2 млн рублей

Из квартиры на Пулковской улице вынесли украшений на 2 млн рублей
На Пулковской улице обокрали квартиру. Фото: "Яндекс панорамы"

Злоумышленник подобрал ключ к двери и проник в жилище женщины. Вора разыскивает полиция.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

27 ноября к оперативникам обратилась 44-летняя гражданка. Она рассказала, что из ее квартиры, расположенной на

Полиция разыскивает злоумышленника, совершившего кражу в Московском районе Пулковской улице дома №8 вынесли золотые и серебряные ювелирные изделия

Общая сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Начался комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержания злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина украл не менее 10 велосипедов.

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