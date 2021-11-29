Погиб человек в пожаре на Жени Егоровой

На Жени Егоровой серьезный пожар унес жизнь человека. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Жени Егоровой серьезный пожар унес жизнь человека. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В огне скончался один человек.

Возгорание, случившееся в Выборгском районе, удалось локализовать. Однако жизнь одного горожанина все же оборвалась.

В экстренные службы в понедельник утром, 29 ноября, в 09:27, поступило сообщение о пожаре по улице Жени Егоровой, дома №4 корпуса 3.

Как выяснилось, пожар случился в отдельной двухкомнатной квартире. Там горела обстановка на площади 50 квадратных метров. Возгорание было достаточно серьезным, его никак не удавалось ликвидировать и в 10:13 ранг пришлось повысить до №2. Более получаса потребовалось, чтобы локализовать пожар. Только к 10:47 ранг понизили до №1-Бис.

От МЧС пришлось привлечь 11 единиц техники и 40 человек личного состава.

Как сообщает 78.ru, для временного размещения жителей дома оперативно выделен автобус. Стоит отметить, что одну женщину пришлось госпитализировать в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в заброшенном доме ночью в результате пожара погибло два человека.