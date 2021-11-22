В заброшенном доме ночью в результате пожара погибло два человека

В заброшенном доме ночью в результате пожара погибло два человека. Фото: "Яндекс.Карты"

В заброшенном доме ночью в результате пожара погибло два человека. Фото: "Яндекс.Карты"

В ночь с 21 на 22 ноября в заброшенном доме Курортного района Петербурга произошел пожар, в результате которого погибло два человека.

В Курортном районе Санкт-Петербурга на улице Торфяная, 14 ночью загорелся заброшенный дом.

Сообщение в экстренные службы поступило около 01:37. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

Как удалось установить, горел двухэтажный заброшенный дом размером 10х12 метров.

Пожар тушили более двух с половиной часов. К борьбе с пламенем привлеклось 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. В 04:00 огонь удалось ликвидировать. В результате сгорел весь второй этаж и чердак. На месте инцидента спасатели обнаружили двух погибших.

Причина возгорания и детали на данный момент выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 21 ноября в Петродворцовом районе горела четырехкомнатная квартира. Справиться с огнем удалось в 07:02. Информации о пострадавших не поступала.