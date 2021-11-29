В Адмиралтейском районе неизвестный обокрал мужчину под угрозой отвертки

В Адмиралтейском районе неизвестный обокрал мужчину под угрозой отвертки. Фото: "Яндекс.Карты"

В Адмиралтейском районе неизвестный обокрал мужчину под угрозой отвертки. Фото: "Яндекс.Карты"

В субботу, 27 ноября, неизвестный решил напасть на мужчину с целью грабежа и использовал для угроз достаточно не стандартное средство: отвертку.

В минувшую субботу в Адмиралтейском районе неизвестный мужчина решил ограбить другого гражданина. Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло на улице Розенштейна недалеко от дома 39.

Двадцатитрехлетний гражданин находился на улице Розенштейна примерно в 15:00, как вдруг на него напал неизвестный и начал угрожать отверткой. В итоге была похищена небольшая сумма: 2 500 рублей. Напавший с места преступления скрылся.

По описанию, злоумышленнику на вид 35-40 лет, рост 175 см, одет в куртку черного цвета, штаны черного цвета, шапку черного цвета. У мужчины сильно грязные руки, в саже или мазуте.

Камеры наблюдения на месте отсутствуют. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция Московского района Петербурга задержала двоих мужчин 35-ти и 30-ти лет, которые выманили у петербурженки 300 тысяч рублей.