В Ленобласти может выпасть 20 сантиметров снега

В Ленобласти может выпасть 20 сантиметров снега
Уборка снега на Обводном канале в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Температура может опуститься до минус 16 градусов.

В Ленинградской области ожидается похолодание и сильные снегопады. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что столбик термометра может опуститься до отметки минус 16 градусов. Также пойдут осадки – снега выпадет около 20 сантиметров. В связи с этим в Ленобласти созданы штабы для координации работы коммунальных и дорожных служб во время снежного шторма.

В правительстве добавили, что за прошедшие выходные удалось очистить от снега и наледи девять тысяч километров трасс. Напоминаем, что в Петербурге также довольно холодно и лежит снег. Улицы чистят более 800 единиц техники и сотни дворников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели предупредили петербуржцев о сильном снеге и ветре во вторник.

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