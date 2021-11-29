Спасатели предупредили петербуржцев о сильном снеге и ветре во вторник

Завтра в Петербурге горожане столкнуться с непогодой.

Так, в городе на Неве, во вторник, 30 ноября, обещают ветреную погоду. При этом, будет идти сильный снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В Санкт-Петербурге будет дуть сильный ветер. Порывы могут достигнуть 15 метров в секунду. Кроме этого, ночью и утром в некоторых районах пойдет сильный снег.

Такая погода может существенно осложнить дорожное движение. Пешеходам и водителям стоит быть внимательнее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночь на понедельник, 29 ноября, в Северной столице стала самой холодной с начала осени. Днем температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы.