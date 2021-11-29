В Петербурге ночь на вторник стала самой холодной, днем ожидается до -6 градусов

Ночь на понедельник, 29 ноября, в Северной столице стала самой холодной с начала осени. Днем температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во второй день рабочей недели синоптическая ситуация в городе будет формироваться периферией очередного циклона, приближающегося с юга. Названный нашими немецкими коллегами «Бенедикт», он постепенно закроет небо плотными облаками, ожидается небольшой снег и сильный ветер.

«Санкт-Петербург: «Бенедикт» продолжает зиму», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит -4…-6 градусов, в Ленобласти похолодает до -8. Северо-восточный ветер подует со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В ночь на вторник Северную столицу ждут сильные снегопады.

«Минувшая ночью в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осени – температура воздуха опустилась до -6,1°», — рассказал Михаил Леус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник утром в Петербурге ожидаются 7-балльные пробки.