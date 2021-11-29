В Петербурге ожидаются 7-балльные пробки в понедельник утром

В Петербурге ожидаются 7-балльные пробки в понедельник утром
Дорожная ситуация на утро 27 ноября. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Утром понедельника, 29 ноября, на дорогах Петербурга начали собираться пробки, горожане выезжают на работу. К 9:00 дорожная ситуация ухудшится до 7 баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:00, в городе зафиксированы пятибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. К 9 часам пробки вырастут до 7 баллов. Но уже в в 10:00 заторы составят 4 балла.

«Красные» участки замечены на у Московского вокзала, на Садовой улице, Малоохтинском проспекте, Московом шоссе, Софийской улице, на Витебском и Московскшм проспектах. Заторы также собрались на Свердловской, Кутузова, Выборгской и Октябрьской набережны, Среднеохтинском проспекте, Народной улице, проспекте Косыгина, шоссе Революции и на Приморском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об ухудшении погоды в Петербурге 29 ноября. В городе будет дуть сильный ветер. Порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ожидаются 7-балльные пробки в понедельник утром
В мире коронавирусом заразились более 261,4 млн человек
Гинцбург раскрыл лучший вариант для ревакцинации после «Спутника V»
Жителей Ленобласти предупредили о морозах до -12 и снегопаде 30 ноября
Встреча Путина и Байдена может состояться до конца года
Фура и легковушка устроили ДТП на Московском шоссе
Спасатели час тушили полыхающую кухню в квартире на Парашютной
Автомобилист улетел в отбойник на заснеженной КАД