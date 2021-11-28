Петербуржцев предупредили о сильном ветре в понедельник

В Петербурге будет сильный ветер в понедельник. Фото: http://spun.fkpkzs.ru

В Петербурге будет сильный ветер в понедельник. Фото: http://spun.fkpkzs.ru

В первый рабочий день в Петербурге задует сильнейший ветер.

Так, в Северной столице, в понедельник, 29 ноября, обещают ветреную погоду. О том, что в городе на Неве будет зябко сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В Санкт-Петербурге будет дуть сильный ветер. Порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской России ждет температура около нормы или выше. Погода предстоящей зимой будет неоднородной. Супертеплой зимы, как в 2019-2020 годах, можно не ждать, однако периодически будет наступать оттепель, которую будут сменять суровые ночи с температурой до минус 25 градусов.