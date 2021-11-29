Капремонт отделения детской больницы им. Филатова начнется в апреле 2022 года

Капремонт отделения детской больницы им. Филатова начнется в апреле 2022 года
Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова. Фото: Google Maps

В Детской клинической больнице №5 имени Филатова весной 2022 года планируется начать капитальный ремонт 12-го инфекционного отделения.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению. Часть инфекционного отделения, в котором ожидается капремонт, была выведена из работы в начале октября.

Проектная документация для проведения капремонта уже была подготовлена, однако в нее решили внести изменения с учетом требований к работе инфекционного отделения в условиях пандемии. Среди прочего, будет увеличено число коек с кислородом.

В инфекционных боксах будет сделана перепланировка для увеличения их площади. Чтобы решить проблему многочисленных протечек, в отделении отремонтируют кровлю.

Вторая часть отделения все еще работает, но после окончания сезона ОРВИ ее тоже закроют.

Капремонт в 12-м инфекционном отделении должны были начать в прошлом году, однако из-за нагрузки на систему здравоохранения, которую принесла пандемия, планы пришлось скорректировать.

«Ремонт данного отделения начнется в апреле 2022 года. Завершится он примерно за 6-7 месяцев», — заявили в комздраве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Детской больнице имени Филатова ответили на обвинение в антисанитарии.

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Капремонт отделения детской больницы им. Филатова начнется в апреле 2022 года
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