Симптомы омикрон-штамма можно спутать с другими заболеваниями

По клиническим симптомам ковид легко спутать с риновирусом, гриппом и аденовируслм. Фото: pexels.com

По клиническим симптомам ковид легко спутать с риновирусом, гриппом и аденовируслм. Фото: pexels.com

Новый штамм коронавируса «омикрон» отличается от других наличием сильной усталости и головными болями, однако эти недуги могут быть симптомами других заболеваний.

Врач-иммунолог Мария Польнер рассказала, что слабость и головная боль являются типичными признаками любого вида ОРВИ, поскольку возникают на фоне воспаления. Коронавирус же может воздействовать на любые органы и системы, а также обострять хронические заболевания. Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, по клиническим симптомам ковид легко спутать с риновирусом, гриппом и аденовируслм.

Врач-терапевт Ирина Иванова в свою очередь отметила, что признаки омикрон-штамма могут указывать и на синдром хронической усталости, который проявляется в осенне-зимний период.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал сроки получения вакцины против нового омикрон-штамма COVID.