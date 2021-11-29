Симптомы омикрон-штамма можно спутать с другими заболеваниями

Симптомы омикрон-штамма можно спутать с другими заболеваниями
По клиническим симптомам ковид легко спутать с риновирусом, гриппом и аденовируслм. Фото: pexels.com

Новый штамм коронавируса «омикрон» отличается от других наличием сильной усталости и головными болями, однако эти недуги могут быть симптомами других заболеваний.

Врач-иммунолог Мария Польнер рассказала, что слабость и головная боль являются типичными признаками любого вида ОРВИ, поскольку возникают на фоне воспаления. Коронавирус же может воздействовать на любые органы и системы, а также обострять хронические заболевания. Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам врача-иммунолога Николая Крючкова, по клиническим симптомам ковид легко спутать с риновирусом, гриппом и аденовируслм.

Врач-терапевт Ирина Иванова в свою очередь отметила, что признаки омикрон-штамма могут указывать и на синдром хронической усталости, который проявляется в осенне-зимний период.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург назвал сроки получения вакцины против нового омикрон-штамма COVID.

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Симптомы омикрон-штамма можно спутать с другими заболеваниями
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