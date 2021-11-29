Диетолог рассказала о пользе какао для снижения уровня холестерина

Диетолог Людмила Микитюк посоветовала пить какао для снижения уровня холестерина и нормализации работы внутренних органов.

Как передает РИА Новости, в составе какао-порошка много витаминов и минералов, которые полезны для работы мышц и борьбы с анемией. Они обеспечивают плотность костной ткани, что необходимо для детей в период активного роста и беременных женщин.

Кроме того, какао способно выводить плохой холестерин и очищать печень. Этот напиток также содержит антиоксиданты, препятствующие развитию рака и способствующие быстрому заживлению ран.

По словам Микитюк, в какао есть меланин, который защищает кожу от негативного влияния солнечного света. А содержащаяся в напитке никотиновая кислота улучшает состояние волос.

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