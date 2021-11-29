Диетолог рассказала о пользе какао для снижения уровня холестерина

Диетолог рассказала о пользе какао для снижения уровня холестерина
Какао способно выводить плохой холестерин и очищать печень. Фото: pixabay

Диетолог Людмила Микитюк посоветовала пить какао для снижения уровня холестерина и нормализации работы внутренних органов.

Как передает РИА Новости, в составе какао-порошка много витаминов и минералов, которые полезны для работы мышц и борьбы с анемией. Они обеспечивают плотность костной ткани, что необходимо для детей в период активного роста и беременных женщин.

Кроме того, какао способно выводить плохой холестерин и очищать печень. Этот напиток также содержит антиоксиданты, препятствующие развитию рака и способствующие быстрому заживлению ран.

По словам Микитюк, в какао есть меланин, который защищает кожу от негативного влияния солнечного света. А содержащаяся в напитке никотиновая кислота улучшает состояние волос.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала о вреде арахиса.

какао польза холестерин


 

Новости партнеров
В метро Петербурга заменят все турникеты для оплаты проезда всеми видами карт
В метро Петербурга заменят все турникеты для оплаты проезда всеми видами карт
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказала о пользе какао для снижения уровня холестерина
Дизайнер Том Форд раскритиковал фильм «Дом Gucci»
Симптомы омикрон-штамма можно спутать с другими заболеваниями
Два автомобиля устроили ДТП на пересечении Испытателей и Коломяжского
Шатер для вакцинации от COVID у «Приморской» временно прекратил работу
В Ленинградскую область 30 ноября придут сильный снег и ветер до 17 м/с
В Крыму ураганный ветер оставил без электричества около 56 тысяч человек
В Смольном намекнули на новые ковид-ограничений на Новый год в Петербурге