Диетолог рассказала о вреде арахиса

Диетолог Светлана Панченко рассказала, что арахис может нанести вред человеческому организму.

Одним минусов арахиса она назвала высокую аллергенность.

«Так как он растет в земле, то часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут негативно сказаться на здоровье человека», — приводит ее слова РИА «Новости».

По словам специалиста, в арахисе, как и в любых орехах содержится фитиновая кислота, которая мешает усвоению некоторых микроэлементов.

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