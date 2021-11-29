Диетолог рассказала о вреде арахиса

Диетолог рассказала о вреде арахиса
Одним минусов арахиса диетолог назвала высокую аллергенность. Фото: Pixabay

Диетолог Светлана Панченко рассказала, что арахис может нанести вред человеческому организму.

Одним минусов арахиса она назвала высокую аллергенность.

«Так как он растет в земле, то часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут негативно сказаться на здоровье человека», — приводит ее слова РИА «Новости».

По словам специалиста, в арахисе, как и в любых орехах содержится фитиновая кислота, которая мешает усвоению некоторых микроэлементов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты знают простой способ не отказывать себе в разнообразном питании и при этом худеть – надо всего лишь помнить о полезных и низкокалорийный сезонных продуктах, среди которых, — тыква.

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