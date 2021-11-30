«Незаменимые люди есть». Пелагея высказалась о замене Градского в шоу «Голос»

«Незаменимые люди есть». Пелагея высказалась о замене Градского в шоу «Голос»
Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta/.

Российская певица Пелагея назвала композитора и певца Александра Градского «незаменимым» в качестве наставника на шоу «Голос».

«Не нам решать, как сложатся обстоятельства в плане проекта, но мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это он», — сказала она в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. По предварительной информации, причиной стал инфаркт головного мозга.

Градского экстренно доставили в московскую больницу 26 ноября с подозрением на инсульт. Певец пожаловался на плохое самочувствие, еще находясь у себя дома. Предполагается, что к ухудшению здоровья композитора привел перенесенный им в сентябре коронавирус.

Александр Градский в 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 ноября ночью около 2 часов скончался народный артист России Александр Градский.

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