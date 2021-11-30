В Лужском районе ввели ограничения скорости из-за капремонта дороги

В Лужском районе ввели ограничения скорости из-за капремонта дороги
Дорогу предстоит отремонтировать. Фото: pixabay.com

Скорость придется снизить до 40 км/ч.

В Лужском районе стартовал капитальный ремонт на участке федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь. В связи с этим там вводятся ограничения скорости. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Автомобилистам придется снизить скорость до 40 км/ч. Специалистам предстоит расчистить полосы отвода дороги от леса и кустарников, а после установить водопропускные трубы.

На участках выборочно планируется вводить реверсивное движение с ручным регулированием, а также организовать перепуск транспортных потоков на временные объездные дороги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что капремонт отделения детской больницы им. Филатова начнется в апреле 2022 года.

дорога ленинградская область новости СПб ремонт


 

Новости партнеров
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Лужском районе ввели ограничения скорости из-за капремонта дороги
Домушник вынес из дома в Низино сейф с валютой и драгоценностями на 12 млн
Цены на такси в Северной столице выросли из-за выпавшего снега
Путин наградил орденом Мужества погибшего при задержании мошенников Захарова
В Петербурге мошенники завладели 7 авто, не платя за них ни копейки
Аукцион по выбору компании на вывоз мусора в Петербурге был остановлен ...
Владелец пятизвездочного отеля в Петербурге задолжал более 5,2 млрд рублей
В связи со снегопадом скорость на КАД ограничили до 70 км/ч