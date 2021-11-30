В Лужском районе ввели ограничения скорости из-за капремонта дороги

Скорость придется снизить до 40 км/ч.

В Лужском районе стартовал капитальный ремонт на участке федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь. В связи с этим там вводятся ограничения скорости. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Автомобилистам придется снизить скорость до 40 км/ч. Специалистам предстоит расчистить полосы отвода дороги от леса и кустарников, а после установить водопропускные трубы.

На участках выборочно планируется вводить реверсивное движение с ручным регулированием, а также организовать перепуск транспортных потоков на временные объездные дороги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что капремонт отделения детской больницы им. Филатова начнется в апреле 2022 года.