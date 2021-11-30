Снегопад продлил навигацию на реках Петербурга

Полное завершение навигации на реках Нева и Малая Нева в Санкт-Петербурге завершится на ночь позже из-за погодных условий.

На сайте «Мостотреста» указываетяс, что в ночь на 01.12.2021 мосты по Неве и Большой Неве разводятся по графику. В список таких мостов попали Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский.

Директор государственного бюджетного учреждения «Мостотрест» Андрей Кочин заявил, что из-за сильного снегопада Литейный мост будет еще раз раз. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Последняя разводка должна была состояться минувшей ночью, но погода нам не позволила развести Литейный мост. В результате между Литейным и Большеохтинским мостами у нас осталось судно. Именно поэтому этой ночью мы вновь разведём мосты, чтобы выпустить его в акваторию», — отмечает Кочин.

Также председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин добавил, что если снегопад снова не позволит развести Литейный мост, то его разведут следующей ночью.

Мосты не будут разводить по графику на Неве и Малой Неве с 30 ноября по 10 апреля, а на рукавах — с 15 ноября по 20 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ходе патрулирования, о котором сообщалось 19 ноября, транспортные полицейские Петербурга выявили семерых нарушителей, которые продолжили выход на реки в период закрытой навигации.