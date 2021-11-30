Снегопад продлил навигацию на реках Петербурга

Снегопад продлил навигацию на реках Петербурга
Снегопад продлил навигацию на реках Петербурга. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полное завершение навигации на реках Нева и Малая Нева в Санкт-Петербурге завершится на ночь позже из-за погодных условий.

На сайте «Мостотреста» указываетяс, что в ночь на 01.12.2021 мосты по Неве и Большой Неве разводятся по графику. В список таких мостов попали Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский.

Директор государственного бюджетного учреждения «Мостотрест» Андрей Кочин заявил, что из-за сильного снегопада Литейный мост будет еще раз раз. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Последняя разводка должна была состояться минувшей ночью, но погода нам не позволила развести Литейный мост. В результате между Литейным и Большеохтинским мостами у нас осталось судно. Именно поэтому этой ночью мы вновь разведём мосты, чтобы выпустить его в акваторию», — отмечает Кочин.

Также председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин добавил, что если снегопад снова не позволит развести Литейный мост, то его разведут следующей ночью.

Мосты не будут разводить по графику на Неве и Малой Неве с 30 ноября по 10 апреля, а на рукавах — с 15 ноября по 20 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ходе патрулирования, о котором сообщалось 19 ноября, транспортные полицейские Петербурга выявили семерых нарушителей, которые продолжили выход на реки в период закрытой навигации.

ГБУ "Мостотрест" ленобласть навигация новости СПб развод мостов реки и каналы Петербурга


 

Новости партнеров
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Снегопад продлил навигацию на реках Петербурга
Пассажиров рейса Петербург — Доминикана не выпускают из задержанного ...
Седьмой павильон «Ленэкспо» сворачивает работу в связи со ...
В Смольном заверили, что формат новогодних празднеств будет зависеть от ...
В лесу Ленобласти умер мужчина: тело вывозили на квадроцикле
Эффективность «Спутника V» против штамма «омикрон» изучат за три недели
В Выборгском районе в ДТП травмы получил маленький ребенок
На шахте «Листвяжная» вспыхнули новые пожары