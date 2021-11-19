В Петербурге «выловили» 7 судов, которые продолжили выход на реки во время закрытой навигации

В Петербурге "выловили" 7 судов, которые продолжили выход на реки во время закрытой навигации. Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО

В Петербурге "выловили" 7 судов, которые продолжили выход на реки во время закрытой навигации. Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО

В ходе патрулирования транспортные полицейские Петербурга выявили семерых нарушителей, которые продолжили выход на реки в период закрытой навигации.

С 8 ноября навигация по рекам и каналам Северной столицы закрыта, но некоторые продолжают спускать судно на воду. В ходе транспортного патрулирования были задержаны 7 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО.

Одно из задержанных судов не прошло технический осмотр, за что на нарушителя завели отдельный административный протокол. Судоводители отправлялись в плавание на маломерных судах в акваториях Невы, Большой и Малой Невы.

Задержанным оказалось от 25 до 44 лет. За выход на воду в период закрытия навигации нарушителям грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей на физических лиц, от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 16 ноября выход на лед в Петербурге закрыт. Вскоре водоемы Северной столицы начнут покрываться ледяной коркой, а спасатели перейдут на зимний режим дежурства