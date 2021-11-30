Новогодние елки в школах и детсадах Петербурга снова пройдут с ограничениями

Праздновать смогут только в составе одного класса. Фото: pixabay

Праздновать смогут только в составе одного класса. Фото: pixabay

В Северной столице новогодние елки в школах и детсадах вновь пройдут с ограничениями. Об этом рассказали в Комитете по образованию города.

Правила, утвержденные Главным государственным санитарным врачом России, запрещают проведение больших мероприятий в преддверии главного праздника зимы общеобразовательных и дошкольных учреждением с привлечением всех учащихся. Поэтому праздновать можно будет лишь одним классом или группой.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета, родители могут быть допущены в детский сад или школу по согласованию руководителя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома. По ее словам, в сегодняшней ситуации россиянам лучше отказаться от заграничных путешествий, чтобы не потерять потраченные деньги и не подхватить новый вирус.