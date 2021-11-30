Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома

Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома
Попова подчеркнула, что дальние поездки следует отложить до улучшения эпидемиологической ситуации. Фото: kremlin.ru

В новогодние праздники россиянам лучше отказаться от заграничных поездок и остаться дома. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в разных странах развивается по-разному, и меры реагирования на эпидемическую ситуацию могут различаться в каждой отдельной стране, поэтому россиянам рекомендуется временно отказаться от путешествий.

Как сообщили «РИА Новости», Попова подчеркнула, что в сегодняшней ситуации лучше остаться дома, чтобы не потерять потраченные деньги и не подхватить новый вирус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что формат новогодних празднеств будет зависеть от темпов вакцинации. В настоящее время власти города проработают возможные ограничения на новогодние праздники в зависимости от эпидемиологической ситуации.

анна попова коронавирусная пандемия Новый год


 

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