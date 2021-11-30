В Смольном заверили, что формат новогодних празднеств будет зависеть от темпов вакцинации

В Петербурге прорабатывают несколько вариантов празднования Нового года, рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Об этом стало известно сегодня, 30 ноября. Он подчеркнул в ходе пресс-конференции, что власти города проработают возможные ограничения на новогодние праздники в зависимости от эпидситуации, но надеются, что их не придется вводить,

Пиотровский отметил, что только стабилизация эпидемиологической ситуации и высокие темпы вакцинации позволят властям провести больше офлайн-мероприятий в новогодние праздники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 2103 новых случая заражения коронавирусом. Северная столица занимает третью строчку по суточному приросту в России. В статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли еще 69 случаев.