В Петербурге зафиксировано 2103 новых случая коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 2103 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно во вторник, 30 ноября.

В России за сутки зафиксировано 32 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 1 229 летальных исходов. При этом 33 442 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третью строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.