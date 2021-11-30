Аномальное давление в Петербурге продолжит давить на головы горожан 1 декабря

Пониженное давление может негативно сказаться на самочувствии петербуржцев в первый день зимы.
Об этом 1 декабря говорят данные Гидрометцентра России.
В Петербурге прогнозируется пониженное давление. Нормальных значений оно будет достигать постепенно. Стабилизация произойдет лишь к 5 декабря.
В Северной столице вот уже два дня подряд прогнозируется пониженное атмосферное давление, более, чем на 20 миллиметров ртутного столба не дотягивающее до нормы.
В городе на Неве 30 ноября атмосферное давление зафиксировано на уровне 731 миллиметра ртутного столба. Сегодня, 1 декабря оно будет немного выше — 738. Стоит отметить, что для Петербурга норма составляет 760 миллиметров ртутного столба.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Бенедикт» устроил мощный снегопад в Петербурге.