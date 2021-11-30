Циклон «Бенедикт» устроил мощный снегопад в Петербурге

Циклон &#171;Бенедикт&#187; устроил мощный снегопад в Петербурге
На Петербург обрушился сильный снегопад. Фото: pixabay.com

В Петербурге случился сильный снегопад. Виной всему циклон «Бенедикт».

Об этом сегодня, во вторник, сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Осадки в виду снега выпадут также и ночью, с 30 ноября на 1 декабря.

Градусники в Северной столице сегодня показали -6 градусов. Атмосферное давление понизилось до 748,9 мм ртутного столба. Это намного ниже нормы.

В настоящий момент ветер дует со скоростью 7 метров в секунду, при этом, в скором времени его порывы усилятся до десяти метров.

Снега в городе на Неве выпадет так много, что к 1 декабря снежный покров составит до 15-20 сантиметров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили петербуржцев о сильном снеге и ветре во вторник.

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