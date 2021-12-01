Два петербуржца украли 6 тонн рельсов, но не успели их продать

Два петербуржца украли 6 тонн рельсов, но не успели их продать
Мужчинам грозит тюремный срок. Фото: Пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте

Ущерб оценен в 170 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которые украли рельсы с целью продажи. Их поймали во время вывоза очередной партии железа. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Злоумышленники добывали металл в бывшем железнодорожном депо. Для вывоза они наняли грузовой автомобиль и приобрели газосварочный аппарат. Также к работам мужчины привлекли специалиста по резке по металлу, который не знал о преступности своих действий.

Обвиняемым удалось демонтировать шесть тонн рельс. Их задержали в момент погрузку очередной партии металла. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первоклассник попал в больницу после ДТП на улице Ярослава Гашека.

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