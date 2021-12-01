Первоклассник попал в больницу после ДТП на улице Ярослава Гашека

В Петербурге в детскую больницу попал ребенок, которого иномарка сбила в неположенном месте.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 17:40 напротив дома №26 по улице Ярослава Гашека. Автомобиль «Мицубиси» сбил первоклассника, который пытался перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Семилетний мальчик пострадал, его доставили в детскую больницу с травмами средней тяжести.

За рулем иномарки находился 67-летний петербуржец. Полицейскими установлено, что за этот год его четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пробка из-за снега на Московском шоссе держится больше суток.