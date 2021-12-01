Пробка из-за снега на Московском шоссе держится больше суток

Движение на Московском шоссе на юге Петербурга парализовано уже больше суток. Пробка образовалась еще накануне утром.

Проблемы с движением в Пушкинском районе начались утром 30 ноября из-за нескольких ДТП и снежного коллапса. Автомобили не могли выехать со складов из-за застрявших в снегу большегрузов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор на Московском шоссе все еще не рассосался. Пробка растянулась от пересечения с Колпинским шоссе до развязки с КАД в оба направления. Сейчас движение на этом участке останавливают четыре аварии.

Водители накануне писали в социальных сетях, что стояли в пробке по несколько часов без движения.

«У людей заканчивается бензин. Экономят как могут. В машинах мерзнут. Никуда ни свернуть и не объехать. Некоторые идут пешком по дороге между рядами», «Промзона Шушары в блокаде, движения нет уже 2 часа ни в одном направлении. Вообще никакого. Спасибо за хорошую уборку дорог, любимый город», – отмечали автомобилисты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы застряли в 8-балльных пробках утром 1 декабря.