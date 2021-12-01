Петербуржцы застряли в 8-балльных пробках утром 1 декабря

Петербуржцы застряли в 8-балльных пробках утром 1 декабря
Пробки выросли до восьми баллов. Фото: "Яндекс.Пробки"

Петербургские дороги утром 1 декабря сковали восьмибалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 9 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 7 баллов, а после 10 часов пробки спадут до 5 баллов.

Самая длинная пробка наблюдается на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом — затор растянулся на 10 километров. Движение практически парализовано на Московском шоссе в Шушарах, где произошло сразу три ДТП. Машины стоят в обе стороны, участки выделены бордовым цветом.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания и площади Александра Невского, Троицком мосту, Каменноостровском проспекте. Кроме того, водители толкаются на Московском проспекте, Витебском проспекте и проспекте Стачек.

Движение затруднено на Советском проспекте по направлению из Металлостроя в Петербург, Народной улице и Октябрьской набережной, а также на проспекте Большевиков.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть на Приморском проспекте, у метро «Черная речка», Светлановской площади, Парашютной улице

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «ГАЗель» и Mercedes устроили ДТП на Кронверкском проспекте.

новости СПб пробки час пик


 

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