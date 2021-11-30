«ГАЗель» и Mercedes устроили ДТП на Кронверкском проспекте

Заснеженные дороги Петербурга продолжают собирать аварии. Очередное ДТП произошло на Кронверкском проспекте с участием легкового автомобиля и «ГАЗели».

Дорожный инцидент случился во вторник, 30 ноября. Подробности рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Мерс и ГАЗель притерлись», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что транспортные средства не смогли разъехаться на сильно заснеженной дороге. Машины отделались незначительными повреждениями, но затруднили и так непростую ситуацию на дороге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге случился сильный снегопад. Виной всему циклон «Бенедикт». Осадки в виду снега выпадут также и ночью, с 30 ноября на 1 декабря. Градусники в Северной столице сегодня показали -6 градусов. Атмосферное давление понизилось до 748,9 мм ртутного столба. Это намного ниже нормы.