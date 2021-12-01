Грузовик с курсантами Росгвардии врезался в дерево в Ленобласти, пострадали 14 человек

Грузовик с курсантами Росгвардии врезался в дерево в Ленобласти, пострадали 14 человек
Все пострадавшие отказались от госпитализации. Фото: Pixabay

В Волосовском районе Ленобласти произошло ДТП с участием грузовика «Урал», в котором находились курсанты Росгвардии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло утром 30 ноября в поселке Княжево. Водитель «Урала» вез курсантов Санкт-Петербургского Военного ордена Жукова института войск Национальной гвардии к месту учений. По неизвестной причине машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате пострадали 14 человек, находящихся в кузове: 12 рядовых и двое сержантов, всем от 21 до 24 лет. Молодые люди в удовлетворительном состоянии, отделались ушибами и переломами. Все отказались от госпитализации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первоклассник попал в больницу после ДТП на улице Ярослава Гашека.

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