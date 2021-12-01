В Ленобласти задержали мужчин, обворовавших детский сад

В Ленобласти задержали мужчин, обворовавших детский сад
Мужчин задержали росгвардейцы. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

Злоумышленники вынесли с территории учреждения строительные материалы.

В Ленинградской области сотрудники Росгвардии задержали мужчин, которые обвиняются в краже строительных материалов. Иностранцы вынесли их с территории детского сада. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел поздней ночью в городе Кириши на улице Строителей. Там трое мужчин грузили в «Газель» строительные материалы и фрагменты ограждения, на что обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.

Росгвардейцы задержали граждан и передали их сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств. Позже было установлено, что задержанные осуществляли погрузку данных строительных материалов с целью кражи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грузовик с курсантами Росгвардии врезался в дерево в Ленобласти, пострадали 14 человек.

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