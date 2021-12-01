В Ленобласти с 1 декабря можно бесплатно получить елку

На одного человека выдают одно дерево.

В Ленинградской области с 1 декабря можно приехать за бесплатной елкой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Известно, что один человек может получить только одно дерево. Новогоднюю красавицу до трех метров выдадут в одном из лесничеств. Прежде чем ехать за елкой, нужно заполнить 2 экземпляра договора купли-продажи по нулевой ставке. Документы также можно оформить на месте. Отмечается, что елки не рассчитаны для продажи – только для личного пользования.

Желающим забрать елку нужно иметь при себе паспорт. Вырубить ее можно будет только на определенном участке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новогодние елки в школах и детсадах Петербурга снова пройдут с ограничениями.