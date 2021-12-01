На Октябрьской набережной прорвало трубу с горячей водой

На Октябрьской набережной прорвало трубу с горячей водой
Дорогу заволокло паром. Фото: скриншот Вконтакте

В ГУП «ТЭК СПб» отметили, что отключать горячее водоснабжение неподалеку не планируют.

В Невском районе сегодня, 1 декабря, произошла коммунальная авария. На перекрестке может образовать каток. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Трубу с горячей водой прорвало на перекрестке улицы Русановской и Октябрьской набережной. На место уже выехали сотрудники ГУП «ТЭК СПб». Они надеются, что удастся ликвидировать течь в течение 13 часов.

Отключать от горячего водоснабжения дома неподалеку не пришлось. В зоне ограничения отопления — 27 зданий, в том числе 20 жилых домов, 2 детских учреждения и школа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗакС поддержал идею о приватизации ГУП «ТЭК СПб».

невский район новости СПб прорыв трубы


 

Новости партнеров
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Октябрьской набережной прорвало трубу с горячей водой
В Шушарах продавец суррогатного алкоголя избежал наказания после смерти клиентки
Петербурженка получила 333 тыс. рублей после падения в парке
МегаФон заметил рост популярности устройств для «умного дома»
Путин проведет пресс-конференцию 23 декабря: позовут только избранных
Ревнивого наркомана, ударившего возлюбленную 85 раз ножом, отправили в ...
В Ленобласти с 1 декабря можно бесплатно получить елку
В НИИ гриппа Смородинцева рассказали о высоком риске завоза в Россию штамма ...