На Октябрьской набережной прорвало трубу с горячей водой

В ГУП «ТЭК СПб» отметили, что отключать горячее водоснабжение неподалеку не планируют.

В Невском районе сегодня, 1 декабря, произошла коммунальная авария. На перекрестке может образовать каток. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Трубу с горячей водой прорвало на перекрестке улицы Русановской и Октябрьской набережной. На место уже выехали сотрудники ГУП «ТЭК СПб». Они надеются, что удастся ликвидировать течь в течение 13 часов.

Отключать от горячего водоснабжения дома неподалеку не пришлось. В зоне ограничения отопления — 27 зданий, в том числе 20 жилых домов, 2 детских учреждения и школа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗакС поддержал идею о приватизации ГУП «ТЭК СПб».