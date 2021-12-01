В Невском районе Петербурга появилась снежная «куча Беглова»

В Невском районе Петербурга появилась снежная &#171;куча Беглова&#187;
В Невском районе Петербурга появилась снежная "куча Беглова". Фото: группа "Вконтакте"/"Молодой Петербург"

В Невском районе Петербурга активисты движения «Молодой Петербург» нашли креативный способ привлечь внимание властей к проблеме сугробов на дорогах, создав снежную «кучу Беглова».

В Санкт-Петербург пришел циклон «Бенедикт» вместе со снегопадом и гололедицей. Петербуржцы массово жалуются на неубранные дороги и огромные пробки. Вдоль Октябрьской набережной появился огромный сугроб с красной надписью «куча Беглова». Об этом сами активисты рассказали в группе Вконтакте «Молодой Петербург».

Участники движения не стали дожидаться приезда коммунальных служб. Они занялись самостоятельной уборкой снега на дороге, очистили ведущие к жилым домам тропинки и посыпали песком скользкие и травмоопасные пешеходные дорожки в Невском районе. Такая инициатива вызвала восторг у многих жителей города.

О надвигающейся на город непогоде стало известно еще в понедельник утром. Отмечается, что губернатор Александр Беглов еще в октябре заявлял о полной готовности к зиме, но на практике Петербург буквально утонул в снежном плену.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге за минувшие сутки собрали и вывезли с улиц города 28 тысяч кубометров снега.

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