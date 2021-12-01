В Петербурге за два дня выпало 20 сантиметров снега

В Петербурге за два дня выпало 20 сантиметров снега
В Петербурге коммунальщики пока не справляются с последствиями снегопада, считают горожане. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Автомобилисты жалуются на плохо убранные дороги, а пешеходы – на заснеженные тротуары.

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки собрали и вывезли с улиц города 28 тысяч кубометров снега, но по ощущениям меньше его не становится. Автомобилисты вынуждены раскапывать по утрам свои машины, а пешехода медленно пробираться на работу через сугробы.

В комитете по благоустройству рассказали, что за два дня успело выпасть 20 сантиметров снега. В уборке принимают участие более 1,1 тысяч единиц техники и работники ручной уборки. Несмотря на их усилия, справиться со снегопадом пока не удается.

Напоминаем, что в Петербурге сегодня, 1 декабря, ожидается морозная погода. Днем будет идти небольшой снег. Сотрудники ведомства продолжат расчищать дороги, тротуары, парковки и дворы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пробка из-за снега на Московском шоссе держится больше суток.

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