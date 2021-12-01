В Петербурге бывшего участкового обвиняют в краже орденов ВОВ умершего ветерана

В Петербурге бывшего участкового обвиняют в краже орденов ВОВ умершего ветерана
В Петербурге бывшего участкового обвиняют в краже орденов ВОВ умершего ветерана. Фото: pixabay.com

Участкового уполномоченного полиции УМВД по Красногвардейскому району Петербурга обвинили в краже наградами умершего ветерана Великой Отечественной войны.

Петербургского участкового подозревают в краже и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По результатам проверки в отношении полицейского, обвинение которому было предъявлено еще в сентябре, выяснилось, что были присвоены ордена ВОВ. Вместе с участковым в краже и мошенничестве подозревают его родного брата и еще двух человек. По версии следствия, злоумышленники проводили махинации с целью завладеть имуществом умерших граждан.

Следствие отмечает, что в июне 2020 года участковый во время выезда на место происшествия в одну из квартир на Рябовском шоссе завладел государственными наградами за участие в Великой Отечественной войне — орденами «Отечественной войны 2 степени» и «Красной звезды».

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Мошенничество». Помимо этого, после прокурорской проверки против участкового также возбудили дело по статье «Незаконное приобретение государственных наград». На настоящий момент, ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце ноября в Москве суд взял под стражу 19-летнего блогера, который справил нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны.

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