Пулково работает без отмен и задержек 2 декабря

Сегодня в аэропорту Пулково все самолеты отправятся в свои рейсы по расписанию. На данный момент вылеты из Северной столицы планируются без отмен и задержек.

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани по состоянию на утро четверга, 2 декабря.

В настоящее время идет посадка на рейс SU 035 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетит в Москву в 5:45. Следующим в полет отправится воздушное судно авиакомпании «Россия». Рейс FV 6015 до Москвы вылетит из Пулково в 6:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково. В результате происшествия никто не пострадал. Речь идет о лайнере авиакомпании «Россия», который выполнял рейс из Волгограда. На борту воздушного судна находились 32 пассажира.