В РАН скептически отнеслись к открытию китайскими учеными антитела 35B5

В РАН скептически отнеслись к открытию китайскими учеными антитела 35B5
Группа китайских ученых открыла моноклональное антитело, которое способно нейтрализовать штаммы коронавирусной инфекции. Фото: комитет по здравоохранению

Моноклональное антитело 35B5, которое нейтрализует все существующие штаммы коронавируса, не улучшит эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом заявила главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По мнению ученых, выявленное антитело, которое способно противостоять различным штаммам COVID-19, может стать основой для создания универсальной вакцины.

Как сообщили «РИА Новости», Баранова отметила, что это скорее преувеличение, чем реальная возможность улучшить ситуацию с пандемией. Таким образом, технологически данное открытие не поможет в реальной борьбе с вирусом.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что антитело, получившее обозначение 35B5, было обнаружено в крови пациента, который перенес COVID в тяжелой форме.

Антитела к COVID-19 омикрон пандемия


 

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В РАН скептически отнеслись к открытию китайскими учеными антитела 35B5
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