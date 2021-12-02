В РАН скептически отнеслись к открытию китайскими учеными антитела 35B5

Моноклональное антитело 35B5, которое нейтрализует все существующие штаммы коронавируса, не улучшит эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом заявила главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По мнению ученых, выявленное антитело, которое способно противостоять различным штаммам COVID-19, может стать основой для создания универсальной вакцины.

Как сообщили «РИА Новости», Баранова отметила, что это скорее преувеличение, чем реальная возможность улучшить ситуацию с пандемией. Таким образом, технологически данное открытие не поможет в реальной борьбе с вирусом.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что антитело, получившее обозначение 35B5, было обнаружено в крови пациента, который перенес COVID в тяжелой форме.