Мужчина стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП с велосипедисткой под Петербургом

В Тосненском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который сбил велосипедистку. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Дорожный инцидент произошел 19 ноября на 39 км автодороги «Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга». 39-летний водитель авто «Форд Фокус», двигаясь в сторону города Любань, не справился с управлением, выехал на «встречку», где сбил 59-летнюю женщину на велосипеде, после чего слетел в кювет. в кювет, при этом наехал на двигавшуюся во встречном направлении на велосипеде в жилете оранжевого цвета со светоотражающими элементами 59-летнюю женщину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербург и Ленобласти, на велосипедистке был жилете оранжевого цвета со светоотражающими элементами. От полученных травм женщина скончаюсь на месте происшествия.

В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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