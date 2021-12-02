На Литейном молодой водитель из Узбекистана сбил подростка на «зебре»

На Литейном молодой водитель из Узбекистана сбил подростка на «зебре»
Девушка госпитализирована в состоянии средней тяжести. Фото: Pixabay

Девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства жесткого ДТП, в результате которого пострадала подросток. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел на Литейном проспекте поздним вечером 1 декабря.

По предварительным данным, девушка 2005 года рождения переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». В этот момент на нее наехал водитель 2000 года рождения. О нем известно, что он прибыл в Россию на заработки из Узбекистана. Регистрации в Санкт-Петербурге у обвиняемого нет.

В результате аварии пешеход получила травмы и нуждалась в госпитализации. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неизвестный среди ночи поджог автомобиль на Будапештской.

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