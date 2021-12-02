Неизвестный среди ночи поджог автомобиль на Будапештской

Неизвестный среди ночи поджог автомобиль на Будапештской
Неизвестный поджог машину на Будапештской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Причиной пожара на Будапештской улице стал поджог. Неизвестный подошел к припаркованному авто среди ночи.

Инцидент случился во дворе жилого дома 69/2 в ночь на четверг, 2 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга на Будапештской улице. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Загорелась припаркованная легковушка Peugeot. Огонь полностью охватил транспортное средство. Прибывшие спасатели тушили пламя около часа.

Позже выяснилось, что возгорание произошло в результате поджога. Камера наружного видеонаблюдения засняла неизвестного, который подошел к легковушке, облил ее горючим средством, поджег, после чего скрылся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сигнал о ЧП на Будапештской улице поступил дежурному части в 1:31. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели на двух единицах спецтехники.

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Неизвестный среди ночи поджог автомобиль на Будапештской
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