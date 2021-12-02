Спасатели почти час тушили полыхающий «Пежо» на Будапештской

Спасатели почти час тушили полыхающий &#171;Пежо&#187; на Будапештской
Пожар вспыхнул на Будапештской улице. Фото: скриншот "Яндекс. Карты"

Во Фрунзенский районе Петербурга среди ночи вспыхнул пожар. Спасатели почти час тушили легковой автомобиль.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 2 декабря, у дома №69 на . Сигнал о ЧП поступил дежурному части 1:31. будапештской улице. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели на двух единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, сгорели сгораемые части в легковом автомобиле «Пежо».

В 02:15 пожар ликвидировали. Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о ликвидации пожара на фабрике по производству медицинских масок в Ленобласти. Огонь распространялся по фабрике на площади 2000 «квадратов». На месте случившегося работали дежурные смены 42, 43, 96 пожарно-спасательных частей Ленинградской области и 103, 105, 106 пожарных частей противопожарной службы региона, служба пожаротушения и руководство Главного управления Ленобласти.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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