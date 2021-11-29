В Ленобласти ликвидировали пожар на фабрике по производству медицинских масок

С огнем, наконец, удалось справиться. Фото: Pixabay

С огнем, наконец, удалось справиться. Фото: Pixabay

Информация о возгорании появилась еще в 06:34 по московскому времени. Полностью справиться с огнем удалось только сейчас.

Об этом сообщают в ГУ МЧС 29 ноября.

Пожар произошел в понедельник утром, в Гатчинском районе в городе Коммунар. Огонь распространялся по фабрике на площади 2000 «квадратов».

На месте случившегося работали дежурные смены 42, 43, 96 пожарно-спасательных частей Ленинградской области и 103, 105, 106 пожарных частей противопожарной службы региона, служба пожаротушения и руководство Главного управления Ленобласти. Всего в ликвидации пожара участвовали 24 человека и 6 единиц специальной техники.

Ранее Gazeta.spb.ru писала, что вечером 29 ноября в Лужском районе Ленобласти произошел пожар.