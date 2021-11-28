Спасатели потушили пожар в Лужском районе

Спасатели потушили пожар в Лужском районе
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Вечером 29 ноября в Лужском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 17:33 мск. В деревне Ретюнь горели хозяйственные постройки на общей площади 81 кв.м, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 135 и 137 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 18:41 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня днем, 26 ноября, в Кировском районе Петербурга в автомобиле удалось потушить пожар до прибытия сотрудников экстренных служб.

Лужский район пожар происшествия


 

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