В Кировском районе удалось потушить пожар в автомобиле до прибытия спасателей

В Кировском районе удалось потушить пожар в автомобиле до прибытия спасателей. Фото: "Яндекс.Карты"

В Кировском районе удалось потушить пожар в автомобиле до прибытия спасателей. Фото: "Яндекс.Карты"

В Кировском районе Петербурга в автомобиле удалось потушить пожар до прибытия сотрудников экстренных служб.

Сегодня. 26 ноября в Кировском районе Петербурга на улице Ивана Черных недалеко от дома 19 загорелся автомобиль.

В пятницу около 12:51 в экстренные службы поступило сообщение об инциденте на улице Ивана Черных: у автомобиля марки «Рено» загорелся двигатель.

Спасатели не успели выехать на место, как оказалось пожар был устранен до прибытия сотрудников экстренных служб.

Почему произошел пожар? Неизвестно, но по последним данным, информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рабочего завода АО «Кировский завод» избил коллега. Так утверждает сам потерпевший. Инцидент произошел 25 ноября. Пациента забрали на скорой из его квартиры. Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом левой височной кости, а также гематомы и ссадины лица.