Пассажиры провезли 1,5 грамма наркотика через Лондон и Стамбул, но попались в Петербурге

Пассажиры провезли 1,5 грамма наркотика через Лондон и Стамбул, но попались в Петербурге
Злоумышленники пытались покинуть воздушную гавань с марихуаной. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники таможни в Пулково обнаружили у пассажиров наркотики. Оказалось, что с незаконным багажом россиянам удалось пройти две границы.

Пассажиры прибыли рейсами Лондон – Стамбул и Стамбул – Петербург. В чемодане у петербуржцев лежала тканевая сумка, внутри которой оказались 1,5 грамма запрещенного вещества растительного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, экспресс-анализ установил положительный результат на наркотическое средство — марихуану.

В отношении любителей «веселья» могут завести уголовное дело о контрабанде психотропных веществ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шереметьево мужчина пытался провести наркотики в электронной сигарете. Подозреваемого в контрабанде задержали. После экспресс-анализа удалось выяснить, что неопознанное вещество – наркотическое средство.

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