В Петербург не пропустили 52 тонны груш

На этикетках отсутствовало название страны-экспортера.

В Санкт-Петербурге после проверки не пропустили 52,3 тонн груш. У фруктов не оказалось важной информации на этикетке. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Ведомство запретило ввозить груши, так как на этикетках не было указано название страны-экспортера. Фрукты везли в фирму Санкт-Петербурга из Аргентины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор в Петербурге проверил более 4 тонн австрийского меда.